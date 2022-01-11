На Волыни в Зимненском монастыре Украинской Православной Церкви освятили новый храм в честь святителя Николая Чудотворца.
Фото: УПЦ
Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, чин освящения совершил Предстоятель УПЦ Блаженнейший Митрополит Онуфрий.
После освящения в храме была отслужена первая Божественная литургия.
Новый храм был построен для нужд регентского отделения Владимир-Волынского духовного училища, действующего при монастыре.
За богослужением молились о выздоровлении больных, о врачах и прекращении эпидемии.
В конце Предстоятель и духовенство совершили чин славления Рождества Христова.
Игуменья Стефана (Бандура) поблагодарила Предстоятеля за молитву, поздравила с праздником и подарила икону святителя Николая.
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