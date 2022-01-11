За прошлый год СБУ сообщила о подозрениях более 60 организаторам антиконституционного «референдума» 2014 года в Луганской области. Об этом ForUm'у сообщили в пресс-службе ведомства.

По материалам СБУ, 40 злоумышленников – осуждены. Среди них – так называемые «председатели избирательных участков», вражеские агитаторы, депутаты местных советов, активно способствовавших проведению фейкового мероприятия в интересах страны-агрессора.

По заданию своих кураторов они проводили подрывную деятельность на востоке нашего государства. Для этого организовывали и способствовали проведению псевдореферендума на территории Луганской области.

Из-за фейкового мероприятия злоумышленники пытались «легитимизировать» представителей незаконных вооруженных формирований так называемой «ЛНР» и нарушить территориальную целостность Украины.

Кроме того, уже в начале января этого года следователи СБУ сообщили о подозрении еще одной приспешнице боевиков. Установлено, что в 2014 году главари вражеских группировок назначили ее «председателем избирательной комиссии» для проведения незаконного «референдума» на территории Счастьенского района.

В настоящее время в рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины идет досудебное расследование для установления всех обстоятельств противоправной деятельности и привлечения к ответственности других лиц, причастных к преступлениям против ГБ нашей страны.

Мероприятия по разоблачению и документированию правонарушений проводились сотрудниками Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях при процессуальном руководстве прокуратуры.