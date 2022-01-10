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В Киево-Печерской лавре помолятся о детях-жертвах абортов в день памяти 14 тысяч младенцев от Ирода в Вифлееме убиенных.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, покаянный молебен состоится 11 января в 12.00 в Аннозачатиевском храме Киево-Печерской лавры.

«По официальной статистике ежегодно в Украине от искусственных абортов погибают около 50 тысяч младенцев, но на самом деле, эта цифра гораздо больше. Наше противоабортное движение занимается открытием кабинетов доабортного консультирования, проводит беседы с молодежью о зарождении человеческой жизни, рассказывает о последствиях абортов и о традиционных семейных ценностях с целью поддержать молодежь в принятии верного решения - спасения ребенка», - рассказал один из организаторов события, лидер движения «Pro-life Украина» Александр Ерух.

Покаянный молебен возглавит архиепископ Васильковский Николай. В память жертв абортов зажгут 100 свечей.

«Общая молитва способна помочь жить дальше тем женщинам, которые решили избавиться от еще нерожденного ребенка», - поделились активисты антиабортного движения.

Организаторами события выступили Украинская Православная Церковь, общественные организации «Pro-life Украïна», «Миряне», «Вся Украина», «Фитофарм».
ForUm

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