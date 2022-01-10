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Высокопоставленные американские и российские дипломаты провели рабочую встречу в преддверии основных переговоров в Женеве, запланированных на 10 января.

Об этом, как пишет Европейская правда, сообщает AP.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков и другие российские официальные лица общались более двух часов с главой американской делегации Венди Шерман и ее командой в роскошной резиденции посла США.

Ужин в миссии США в Женеве стал прелюдией к более широкой дискуссии между двумя командами, которая начинается с понедельника, и завершится рядом встреч как виртуальных, так и личных между американскими чиновниками, их западными союзниками и россиянами из-за напряженности последних недель в связи с усилением давления РФ в Украине.

«Мы погрузились в суть будущих вопросов, но переговоры будут трудными», - сказал Рябков журналистам, покидая встречу. «Они не могут быть легкими. Они будут деловыми. Думаю, завтра мы не будем тратить время впустую», - добавил он.

Представитель Госдепартамента Нэд Прайс заявил, что во время воскресного ужина Шерман «отметила приверженность Соединенным Штатам международным принципам суверенитета, территориальной целостности и свободы суверенных наций выбирать свои собственные альянсы».

Шерман «подтвердила, что Соединенные Штаты будут приветствовать настоящий прогресс посредством дипломатии», говорится в заявлении Прайса.

Как сообщалось, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в воскресенье, что не ожидает прорывов в переговорах по безопасности между США и Россией на этой неделе, но надеется найти общий язык на фоне кризиса в Украине.
ForUm

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