НАТО больше не сможет оттеснять Россию на вторые роли в международной и европейской политике, а самому Североатлантическому альянсу пришло время возвращаться на рубежи 1997 года. Об этом в интервью ТАСС заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, возглавляющий российскую делегацию на переговорах с США в Женеве. Основной раунд консультаций запланирован на понедельник, 10 декабря.

«Даже неспециалисту понятно, что требовать от России уступок в ситуации, когда именно НАТО на протяжении всех последних десятилетий стремится, что называется, «оттеснить» нашу страну и перевести ее если не на роль подчиненного, то в любом случае на вторые роли в европейской и международной политике, причем сделать это с нанесением прямого ущерба нашей безопасности, больше не получится. Это все в прошлом. И раньше-то не очень получалось, а сейчас этому просто положен конец», — сказал замминистра.

По мнению дипломата, НАТО «пора собирать манатки» и возвращаться к границам, существовавшим на момент 1997 года.

Напомним, в 1997 году Россия и Североатлантический альянс подписали Основополагающий акт, в преамбуле которого декларируется, что обе стороны более «не рассматривают друг друга как противников». Тем не менее уже в 1999 году произошло четвертое расширение НАТО, в результате которого в организацию вступили Венгрия, Польша и Чехия. В 2004 году к альянсу присоединились бывшие советские республики в Прибалтике, а также Болгария, Румыния, Словакия и Словения. Впоследствии границы альянса расширялись ещё трижды: в 2009, 2017 и 2020 гг.

Дипломат подчеркнул, что рассчитывать на продвижение вперед по вопросам гарантий безопасности на предстоящих переговорах РФ с США и НАТО наивно, судя по публичной позиции западных партнеров в преддверии встречи.

«Здесь есть предмет для разговора с точки зрения объяснения логики подходов и, наверное, уточнения того, чем руководствуются коллеги в Вашингтоне и в НАТО в целом. Но ожидать, что на основе той уточненной, публичной подачи своей позиции, которую мы имеем на сегодня, незадолго до начала контактов, мы продвинемся вперед, было бы наивно», — подчеркнул Рябков.

«Я хотел бы прежде всего услышать в ходе предстоящих контактов что-то более внятное по нерасширению НАТО, отзыву решения бухарестского саммита 2008 года, по недопустимости для США и натовских стран продолжать геополитическое освоение, по сути дела, всего пространства, подконтрольного этой группе государств, к западу, северо-западу, юго-западу от наших границ. И это главное для нас, а совершенно не те аспекты, на которых сейчас фокусируется американская сторона», — добавил замминистра.

Помимо запланированных на 10 января консультаций между Россией и США в Женеве, 12 января состоится заседание Совета Россия — НАТО, а 13 января — переговоры представителей РФ и ОБСЕ.

Министерство иностранных дел России 17 декабря опубликовало российские проекты соглашений о гарантиях безопасности, которые Москва ожидает от Соединенных Штатов и НАТО. Два договора — с США и членами альянса — предполагают среди прочего отказ от расширения НАТО на восток, в том числе отказ от принятия в ее состав Украины, а также введение ограничений на размещение серьезных наступательных вооружений, в частности ядерных. В документах содержатся пункты об ограничениях на развертывание РСМД.