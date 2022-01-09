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Необходимо держаться традиций, но непременно найти в них именно то, что в очередной раз напомнило бы о Богомладенце.

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом сказал протоиерей Александр Клименко.

«Рождественскими праздниками хорошо бы не только попытаться воспроизвести события 2000-летней давности дома и побыть с семьей вместе, поговорить со старшими и с детьми о том, как изменился мир с тех пор, как в него пришел Господь наш Иисус Христос. Но важно, чтобы в этот праздник обязательно в нашей жизни был храм», – отметил священник.

Отец Александр отметил, чтобы понять, от чего именно спасает Иисус Христос, нужно быть очень внимательными к происходящему вокруг и видеть эти коренные изменения в тех людях, которые впускают в свое сердце Спасителя.

По его словам, в дни праздника Рождества Христова становимся наследниками величия Божьего.

«Не разменяем этого величия, несмотря на наличие в наших традициях огромного количества обрядовых наслоений, не растеряем Христа в этой суете. Вокруг будет очень много людей, которые будут поздравлять с праздником, но их не будет в храме Божьем. Многие из этих людей, к сожалению, даже не вспомнят Христа, а просто будут праздновать. Не забудем о том, что сердцевиной этого праздника есть Христос. Это не просто Рождество, не просто один из зимних праздников, это – Рождество Христово», – подчеркнул отец Александр. 

Священник пожелал держаться традиций, но непременно найти в них именно то, что в очередной раз напомнило быо Богомладенце – «и выходить к Нему навстречу».
ForUm

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