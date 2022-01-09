Замглавы МИДа РФ Сергей Рябков заявил, что диалог между США и Россией по гарантиям безопасности может ограничиться одной встречей. Об этом пишет российское издание "РИА Новости".

Так, Рябков отметил, что Кремль может ограничиться лишь одной встречей с США по "гарантиям безопасности", если последние откажутся выслушивать аргументы России.

"Я ничего не могу исключать, это вполне возможный сценарий, и у американцев, особенно у их группы поддержки в лице других НАТОвских стран, не должно быть никаких иллюзий на этот счет", - заявил Рябков.

Как сообщалось ранее, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки рассказала, что на предстоящих переговорах с Россией США намерены поднять темы использования химического оружия на иностранной территории и вторжения на территорию соседних стран.

Также США заявили, что готовы провести переговоры с Россией исключительно в условиях деэскалации, а также во взаимодействии с международными партнерами.

Тем временем 7 января Блинкен в ходе телефонного разговора обсудил с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой потенциальную реакцию США и союзников на наращивание военной мощи России вдоль границ Украины.