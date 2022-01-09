В Соединенных Штатах Америки рассматривается возможность введения санкций против финансовой системы России.

Как передает ТСН, об этом сообщила в своем Twitter корреспондентка Bloomberg Дженнифер Джейкобс.

Отмечается, что эмбарго может быть наложено на поставку американских оборонных технологий.

По словам Джейкобса, во время телефонного брифинга официальный представитель Белого дома не отрицал, что обсуждаемые санкции включают отключение от системы SWIFT крупнейших российских финансовых учреждений.

В Белом доме подчеркнули, что будут оценивать действия Кремля, а не Комментарии в публичном пространстве. "Что они (россияне — Ред.) делают за закрытыми дверями будет конструктивнее их заявлений", — добавил он.

Напомним, наращивание российских войск на границе с Украиной и в аннексированном Крыму неприемлемо, заявила министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс по итогам видеооконференции с участием глав МИД НАТО.