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В Киево-Печерской лавре тысячи верующих Украинской Православной Церкви встретили праздник Рождества Христова - в этот день в храмах состоялось 10 Божественных литургий.

Фото: Центр информации УПЦ, Оксана Маматова

Как сообщает Центр информации УПЦ, праздничную Божественную литургию в Трапезном храме преподобных Антония и Феодосия возглавил Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий.

Ему сослужили представители епископата и духовенства.

Архипастырь поздравил всех верующих с праздником и пожелал православным, которые в этот день пришли в Киево-Печерскую лавру, Божьего благословения и мира.

«Сердечно поздравляю всех с большим двунадесятым праздником – Рождеством по плоти Господа Бога нашего Иисуса Христа. Желаю всем здоровья, Божьего благословения. Пусть мир Божий покоится в наших сердцах, в наших семьях и во всем мире. С Рождеством! С нами Бог!», – пожелал Митрополит Онуфрий.

Во время литургии молились о врачах, ежедневно спасающих жизни и здоровье больных. Рождественское богослужение в прямом эфире транслировали телеканалы «Интер», «Глас», «Перший незалежний», и «UkrLive». Также праздничное богослужение освещали другие центральные украинские телеканалы и СМИ. Предстоятель УПЦ отметил, что в день Рождества каждый верующий человек имеет возможность преподнести Богомладенцу Христу дары своей души, подобно дарам, которые две тысячи лет преподнесли волхвы.

«В сам день Рождества на поклонение Младенцу Христу пришли три царя с Востока, три волхва, которых Бог из разных стран привел в Вифлеем через чудесную звезду. Волхвы принесли с собой дары: золото, ладан и смирну. И мы сегодня вместе с Вифлеемскими пастушками поклоняемся нашему Спасителю и смиренно Его благодарим за то, что Он – наш Творец и Создатель, Извечный Сын Предвечного Бога Отца – пришел на землю и стал Сыном Человеческим, чтобы нас сделать сынами Божьими. Мы вместе с волхвами несем свои дары Богомладенцу Христу: золото наших смиренных молитв, ладан нашего смирения и смирну нашего покаяния. Те добродетели, которые делают человека сильным и мужественным в борьбе против греха», - подчеркнул Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий.

На Рождество в Киево-Печерской лавре состоялось 10 литургий: в храме в честь иконы Божией Матери «Живоносный Источник», две литургии в Трапезном храме, в Дальних пещерах, в Успенском соборе, в храме иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость», храм Агапита Печерского, в храме Рождества Пресвятой Богородицы и в храме в честь преподобного Сергия Радонежского. По Евангелию, на небе появилась звезда, которая и указала волхвам путь к Младенцу. Мудрецы вошли в хлев и преподнесли будущему Спасителю свои дары: золото, ладан и смирну. Праздник ведет свое начало со времен святых апостолов.
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