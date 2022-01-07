В Украине вскоре изменятся цены на участки под застройку. Эксперты предвидят небольшой рост стоимости земельных участков. При этом больших скачков в цене не будет, говорят они, пишет Тoday.ua.

Речь идет, в первую очередь, об участках под застройку на окраинах больших городов – Киева, Днепра, Одессы, Харькова и Львова. Эксперты рынка недвижимости считают, что в ближайшее время цены на участки под застройку в пригородах меняться не будут. Могут только немного вырасти в цене участки, на которые есть повышенный спрос.

К таким относятся, в первую очередь, небольшие участки, имеющие площадь 8-10 соток. Причем покупатели хотят, чтобы к участку были подведены все коммуникации. При этом еще желательно, чтобы он находился в живописном месте. Именно на такие участки приходится более 60% спроса.

Кроме того, пользуются повышенным спросом частные дома площадью до 150 квадратных метров. На них приходится до 70% от всего спроса на частное жилье. Причем все эти участки и дома желательно, чтобы были на расстоянии не более 10-15 километров от города.

На такие участки под застройку и такие дома цены могут немного вырасти, говорят эксперты. Впрочем, этот рост не будет очень большим - максимум 3-5%.

И все же тем, кто намерен покупать себе участок под застройку или дом в пригороде, лучше поторопиться: сейчас, когда спрос низкий, загородный дом обойдется дешевле. А с приходом весны рынок недвижимости непременно активизируется, и цены на все пойдут вверх.