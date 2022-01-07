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Ждать завершения пандемии коронавируса в ближайшее время не стоит. Похоже на то, что вирус перейдет в разряд сезонных заболеваний, более того, люди еще столкнутся с различными вариантами COVID-19.

Как пишет Обозреватель, аналитики Украинского центра здравоохранения (UHC) во главе с Павлом Ковтонюком в интервью РБК-Украина рассказали, что летом заболеваемость коронавирусом в Украине может пойти на спад. Однако осенью страну может накрыть новая волна заболеваемости, которая будет развиваться по одному из трех сценариев.

Эксперты рассказали, что первый из них предполагает адаптацию вируса к своему носителю. В этом случае, возможны масштабные заражения, легкое течение заболевания, спад летальности. Речь идет о любом штамме COVID-19.

Второй сценарий, как отметили специалисты, предполагает стагнацию. Это означает, что существенных изменений не произойдет: вирус не станет адаптироваться к носителю, но и опасных новых штаммов не будет.

"В этом случае новая волна заболеваемости будет похожа на осеннюю волну 2021 года. Но уровень вакцинации среди населения будет выше, что поможет немного сбить госпитализацию и смертность", – отметили ученые.

Третий и самый плохой сценарий предполагает обострение пандемии. В этом случае может возникнуть более заразный, агрессивный и летальный штамм.

Они добавили, что 2022 год вероятно не станет последним в пандемии COVID-19.

"Вирус станет эндемичным, то есть будет с нами всегда, как грипп. Следующий год покажет, на каких условиях мы заключим с коронавирусом мирный договор о сосуществовании", – сказал сооснователь Украинского центра здравоохранения.
ForUm

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