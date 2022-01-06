Президента Владимира Зеленского заметили в Буковеле вместе с главой Офиса президента Андреем Ермаком и главой комитета по разведке при президенте - Русланом Демченко.

Об этом Facebook сообщил журналист Юрий Бутусов.

«Президент Владимир Зеленский записал поздравление к Новому году в кругу людей, которые пользуются авторитетом в украинском обществе. А вот в Буковеле Зеленский находится в кругу людей, которых он за новогодний стол рядом с собой посадить не решился, потому что некоторые из них связаны с Москвой, а не с защитой Украины», - говорится в сообщении.

Один из читателей Цензор.НЕТ прислал фото из Буковеля 5 января.

«Президент Зеленский в кафе, рядом с ним глава Офиса Президента Андрей Ермак, напротив президента - пока не установленный нами человек. По словам наших источников, слева спиной сидит напротив Ермака - Руслан Демченко - глава комитета по разведке при президенте, пророссийский политик, соавтор печально известных Харьковских соглашений по сдаче Крыма России. Президент Зеленский незаконно назначил Демченко на должность в нарушение закона о люстрации. Демченко является главным связующим звеном между Зеленским, Ермаком и администрацией Путина, поскольку пользуется полным доверием Кремля», - подытожил журналист.