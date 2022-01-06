В Польше сообщают, что белорусские власти вызвали поверенного в делах Польши в Минске, чтобы сообщить Варшаве о выдворении польского дипломата.

«Министерство иностранных дел подтверждает тот факт, что поверенный в делах был вызван по делу о выдворении польского консула», – заявил спикер МИД Лукаш Ясина 5 января.

По ее словам, высланный дипломат являлся польским консулом в пограничном городе Брест, передает Радио Свобода. Спикер добавил, что МИД «принимает меры по проверке предоставленной информации и выяснению деталей ситуации».

Напряжение между соседними странами возросло из-за миграционного кризиса, который, по словам Европейского Союза и Варшавы, вызвала Беларусь в ответ на санкции Запада против авторитарного правительства Александра Лукашенко.

Они обвинили Минск в том, что тот в рамках «гибридной атаки» против Евросоюза привлекал мигрантов в Беларусь с Ближнего Востока и других регионов, обещая помочь добраться в Западную Европу, для дестабилизации блока. Беларусь обвинения отвергает.

Польша заняла жесткую позицию в ответ на миграционный кризис, построив изгородь из колючей проволоки и собрав тысячи солдат вдоль своей 400-километровой границы с Беларусью. В некоторых случаях правозащитники обвиняют Варшаву в превышении мигрантов обратно в Беларусь.