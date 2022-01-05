В канун Рождества Христова Украинская Православная Церковь начала социальный проект в Киеве, который будет спасать жизни многих бездомных - приобретен автомобиль первичной медпомощи и организована волонтерская работа.

Фото: Митрополит Антоний (Паканич) / Фейсбук

Как сообщает Центр информации УПЦ, «автобус милосердия» поможет людям, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах, и вынуждены жить на улицах города.

Современный медицинский автобус будет курсировать по столице, а опытные волонтеры будут оказывать помощь людям без определенного места жительства.

Управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич) рассказал о церковной инициативе запуска автомобиля и работе «Миссии милосердия».

«На большие проекты социальной службы УПЦ в прошлом году Украинская Православная Церковь передала более 30 миллионов гривен. Это касается поддержки инвалидов, сирот, людей больных и поддержки бездомных. Которые не имеют домов, и, к сожалению, живут на вокзалах или станциях метро, чтобы просто согреться. Почти при каждом киевском храме есть волонтерские группы, которые готовят горячие обеды, развозят их на вокзалы или туда, где находятся бездомные. Наша Церковь принимает во внимание всех, кто испытывает боль. Мы начинаем этот год с особенного проекта», - подчеркнул управляющий делами УПЦ.

Каждый день «автобус милосердия» будет выезжать по маршруту Дарницкий вокзал - Центральный автовокзал - Центральный железнодорожный вокзал - Караваевы Дачи - Майдан Незалежности - Контрактовая площадь - метро «Оболонь».

«Он будет оказывать особую помощь бездомным. Будут ездить наши сестры милосердия, волонтеры, у которых есть опыт предоставления медицинской помощи. Они будут ездить в те места, где находятся бездомные, чтобы оказать им первую медицинскую помощь. В прошлом году от морозов погибли 60 человек. У нас нет, к сожалению, такой системы медицинской помощи, когда бы люди смогли остаться на длительный срок лечения, если у них нет постоянного места жительства. Наши сестры милосердия и волонтеры каждый день будут ездить на этой машине в разные точки Киева и оказывать первичную помощь, а если необходимо, то вызывать скорую помощь для того, чтобы не оставить наедине тех людей, которые остались не только без жилья, но и без близких . И это боль общества и боль нашей Церкви», - добавил митрополит Антоний.

По словам куратора проекта «Миссия милосердия» сестры Свято-Елисаветинского Иерусалимского подворья Александровской больницы Екатерины Шарай, мобильные бригады автобуса будут состоять из людей с медицинским образованием.

«Наша мобильная бригада милосердия состоит из трех сестричеств. Мы и всех других приглашаем к такому действенному служению Господу. У нас есть сестры, имеющие высшее и среднее медицинское образование. Все участвующие в проекте сестры прошли необходимую подготовку по оказанию первой медицинской помощи, обработке ран, зон обморожения. Но, конечно, если случаи будут очень серьезными, мы будем вызывать скорую помощь. Наша главная задача - помочь тем людям, которым помочь просто некому, особенно в зимнее время», - подчеркнула Екатерина Шарай.

В УПЦ надеются, что проект «Миссия милосердия» будет масштабироваться благодаря неравнодушным верующим.

«Уже есть начало проекта, и мы очень надеемся, что будет отклик от православных верующих людей, которые смогут нас поддерживать, ведь всегда нужны свободные руки. Мы надеемся, что и православные врачи тоже поддержат нас. Мы начинаем с автобуса, но стремимся, чтобы был открыт медицинский пункт, где будут получать медицинскую помощь люди, у которых нет постоянного жилья. К сожалению, медицинская система сейчас такова, что все «привязаны» к своему семейному врачу. Понятно, что человек, живущий на улице, не имеет возможности получить лечение. Поэтому мы стараемся принять участие в их жизни», - сказал глава Синодального отдела социальной и гуманитарной помощи УПЦ протоиерей Сергей Экшиян.

Как отметил митрополит Антоний, именно подобные добрые дела приближают человека к Богу.

«В канун Рождества Христова в церковной традиции верующие люди концентрируют свое молитвенное внимание и дела милосердия для того, чтобы подготовить себя к принятию в этот мир Христа Спасителя, чтобы наши сердца стали добрыми, теплыми яслями, где может почивать Господь наш Иисус Христос. Украинская Православная Церковь как Церковь всего украинского народа заботится о спасении украинского боголюбивого народа. Это касается и тех, кто переступает порог храма: мы беспокоимся, чтобы люди получили духовную поддержку. Но есть и очень много бед в нашем обществе и забот, которыми занимается Украинская Православная Церковь. Мы называем их социальной службой или социальной помощью.

И мы будем и дальше делать все необходимое, чтобы Бог был виден в наших делах. Бог рождается для того, чтобы каждый человек испытывал эту любовь, а любовь Божию мы получаем через тех людей, которые рядом. И надо помнить, если мы делаем какое-нибудь доброе дело, то это добро получают не только люди, получающие его конкретно. Это добро получает сам человек, делающий хорошие дела для других. И в этом добре каждый из нас нуждается», - отметил управляющий делами УПЦ.

Митрополит Антоний освятил «автобус Милосердия», благословил волонтеров Церкви и уже в ближайшее время он отправится в свой первый рейс.