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По материалам контрразведки СБУ два боевика незаконных вооруженных формирований так называемых «Л/ДНР» заочно приговорены к 10 годам лишения свободы. Боевики в течение четырех лет воевали против Украины, сообщил пресс-центр ведомства.

Следователи спецслужбы установили, что в 2014 году двое граждан Украины присоединились к рядам террористических организаций. Они оказывали вооруженное сопротивление силам АТО/ООС и обстреливали позиции украинских военных. Также документировано, что боевики участвовали в боях в Донецкой и Луганской областях.

Суд признал обоих боевиков виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

Приговор вступил в законную силу. Злоумышленники объявлены в розыск.

Досудебное расследование проводили следователи СБУ во Львовской области под процессуальным руководством Львовской областной прокуратуры.
ForUm

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