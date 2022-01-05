Посол Украины в Германии Андрей Мельник исключил возможность того, что бывший канцлер Ангела Меркель может пойти работать на российские государственные структуры или российский бизнес.

Об этом он рассказал в интервью Европейской правде.

«Это исключено! Ангелу Меркель можно оценивать по-разному, но это нет», - сказал Мельник, комментируя опасения, что Меркель пойдет по дороге Шредера и возглавит «Северный поток-2» или «Роснефть».

«В последние семь лет я был участником десятков встреч украинских политиков с Меркель, и должен сказать, что она – человек, который имеет нравственный хребет и внутренние ценностные ориентиры», - добавил посол.

Он исключил возможность возвращения Меркель в экономическую сферу, а тем более в сферу влияния российского бизнеса.

«Вероятность этого сценария близка к нулю. И я склонен доверять людям из ее окружения, которые говорят, что в политику экс-канцлер также вряд ли вернется», - отметил дипломат.