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Главное, что нужно сделать на Рождество – это показать свою любовь к Богу и ближним.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на портал «Православная жизнь», об этом рассказал преподаватель Киевской духовной академии Андрей Музольф.

«Для христианина образ поведения регламентируется вовсе не праздниками, а нравственным законом. Рождество – это один из главных христианских праздников. Это праздник, который преимущественно говорит нам о любви: о том, насколько Бог полюбил человека, что ради него Сам благоволил стать человеком. А если основным принципом и посылом христианства является любовь, значит и православные христиане должны стремиться воплощать и реализовывать этот принцип в своей жизни. И независимо от того, какой сегодня день или праздник», - пояснил Андрей Музольф.

Преподаватель КДАиС подчеркнул, что главное, что нужно сделать на Рождество – это показать свою любовь к Богу и ближним.

«В первом случае такая любовь может быть проявлена через посещение богослужения. Молясь за богослужением, участвуя в Церковных Таинствах, тем самым показываем Богу, что Его жертва и Его любовь не бессмысленны для нас», - добавил он.

Андрей Музольф отметил, что любовь к ближним можем проявить любым добрым делом, сделанным в адрес других людей. «Пусть даже это будет какая-нибудь физическая работа. Ведь в этом случае наш труд вовсе не будет нарушением святости праздничного дня. Потому что, по словам святых отцов, только одно не имеет границ – это любовь», - заключил преподаватель КДАиС.
ForUm

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