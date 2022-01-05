Всем известно о бесспорных достоинствах Apple Watch! Этом "умный" аксессуар от всемирно известного бренда покорил потребителей высоким качеством и целым набором полезных функций. Одним из его преимуществ является и возможность удобно и быстро менять ремешки, используя специальную разъединительную кнопку. Компания-производитель занимается выпуском не только часов, но и серии ремешков, однако, их ассортимент несколько ограничен. Но можно выбрать продукцию от других фирм, которая оптимально подойдет под запросы любого. Это могут быть изделия из нейлона и кожи, металла и даже пластика.

В нашем каталоге представлены наиболее популярные модели ремешков, предназначенных для Apple Watch и не только. Итак:

1. Wiwu Minalo. Стильная и прочная модель. Выполнена из нержавеющей стали, создана специально для Apple Watch 44 и 42 мм. Особый комфорт создает застежка-магнит, а длина может регулироваться в зависимости от обхвата запястья владельца.

2. Native Union Classic Strap. Сделан из натурального сырья. Подходит для моделей 42 и 44 мм. Кожа является не только износостойким материалом, но и подчеркивает особый статус того, кто отдает ей предпочтение.

3. Spigen Modern Fit. Материал — нержавеющая сталь, которая обеспечивает прочность изделию. Классический и лаконичный дизайн подойдет для тех, кто ценит стабильность и имеет отменный вкус. Для того, чтобы сделать объем ремешка меньше, можно убрать несколько рядов звеньев. Ремешок подойдет приверженцам активного образа жизни, также может использоваться в ежедневной носке.

4. Nomad. Крепкий, стильный и очень удобный ремешок для Apple Watch 44мм | 45мм. Создается из дубленой кожи на одном из старейших предприятий США. Оформление патиной придает изделию особый шарм и изыск.

5. Catalyst Impact Protection. Выполнен в виде защитного чехла с ремешком. Важное его преимущество — легкость установки в Apple Watch Series 4 40 мм. При этом органы управления остаются вполне доступными. Оптимально подойдет для спортсменов, ведь может выдержать падение в высоты порядка 3-х метров. Ремешок фиксируется с помощью специального механизма с пружиной.

6. Spigen Rugged Armor Pro. Создан в виде комплекта, куда входит чехол и эргономичный ремешок. Материал изделия — термополиуретан, который обеспечивает долговечность и хорошо защищает от внешних повреждений. Устройство с легкостью вставляется в чехол, а благодаря особому дизайну все функции приспособления становятся максимально доступными.