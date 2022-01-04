4 января в 10:27 в оперативно-координационный центр Главного управления ГосЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о пожаре, возникшем в Гидропарке в Днепровском районе столицы.

На место происшествия немедленно прибыли пожарные ближайших пожарно-спасательных подразделений. По прибытию бойцы установили, что возгорание возникло на 1-м этаже 2-этажного здания на территории яхт-клуба.

В 11:04 возгорание было локализовано на площади 50 кв. м и в 11:30 – ликвидировано.

На месте задействованы 3 единицы основной пожарно-спасательной техники, а также 15 человек личного состава.

По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

Причина пожара устанавливается.