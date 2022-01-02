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В течение 2021 года в Киеве высажено 164 деревьев каштана, и удалено 334 сухостойных, буреломных и аварийных каштанов. Такие цифры содержатся в ответе на запрос УНН.

“В Течение 2021 года на балансовых территориях высажено 164 деревьев каштана, и удалено 334 сухостойных, буреломных и аварийных деревьев каштана”, - говорится в ответе на запрос. Детали в Частности, на балансовых территориях коммунальных предприятий по содержанию зеленых насаждений районов г. Киева учитывается около 25 тысяч деревьев каштана.

Напомним, как сообщалось ранее, в 2019 году в столице высадили 202 дерева каштанов, удалено было 312 деревьев.

Заметим, что каштан является одним из символов Киева. Именно поэтому 28 февраля 2018 года, на стене Киевской городской государственной администрации (вул. Хрещатик, 36) установлен миниатюрный памятник каштану, который имеет название “Киевский каштан”.
ForUm

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