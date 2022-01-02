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Со второй половины января и в феврале в Украине ожидается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией, обусловленный штаммом "Омикрон".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Суспільному рассказал заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

Он отметил, что в ситуации с COVID-19 Украина идет с небольшим опозданием в отношении стран ЕС: вспышки, регистрируемые в Европе, в нашу страну приходят через 1-2 месяца после того, как они достигли пика там. Поэтому сейчас у нас еще завершается предыдущая волна, вызванная штаммом "Дельта".

"Но прогностически где-то со второй половины января и в феврале мы будем наблюдать повышение уровня заболеваемости коронавирусной инфекцией, которая, скорее всего, уже будет вызвана новым штаммом "Омикрон", - цитирует издание главного санврача.

Также отмечается, что на 30 декабря в Украине было выявлено всего шесть лабораторно подтвержденных случаев штамма "Омикрон". Большинство из них связаны с пребыванием за границей, а остальные – с контактами с инфицированным лицом.
ForUm

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