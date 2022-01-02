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27-летняя Кристина Тишкун впервые прокомментировала свой скандал с откровенным платьем. Соответствующее видео появилось на ютуб-портале "Сніданок з 1+1", пишет ZNAJ.ua.

Прокол топового чиновника из Минобразования Игоря Гарбарука, что появился на публике с 27-летней полуобнаженной помощницей, спровоцировал просто бешеный резонанс в обществе. Даже несмотря ее официальное увольнение распоряжением Кабмина, возмущения не утихают.

Сама молодая девушка решила прокомментировать данный скандал. Она сообщила, что никогда не была помощницей замминистра Игоря Гарбарука, а просто работала с ним над совместным проектом. Кристина сообщила, что занималась вопросами медийности и коммуникации.

Девушка отметила, что просто хотела познакомиться с мэром Львова Андреем Садовым, так как он всегда ей импонировал как личность.

Кристина признает, что ее фото в инстаграм провокативны, это она называет "протестом" против проявлений с*ксизма. Ведь ее нередко оценивают по внешнему виду. Также она добавила, что получила множество угроз просто за выбор гардероба.

"Я называю свое платье протестом", - сообщила она.
ForUm

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