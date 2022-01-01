Смысл человеческой жизни состоит в познании Бога.

Фото: Запорожская епархия УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на hramzp.ua, об этом сказал митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука во время проповеди.

Владыка пожелал, чтобы ни один день жизни не терялся среди мирской суеты.

«Многими из тех, кто спешит по магазинам, движет желание сделать приятное близким. Принести в дом радость и душевное тепло. Уже само желание делать подарки характеризует человека с лучшей стороны. Если, конечно, это делается бескорыстно и от чистого сердца. Такие подарки рождают в душе добрые чувства и желание ответить добром на добро. Но чтобы стать лучше, недостаточно делать подарки один или два раза раз в год. Необходимы и другие добрые дела, которые бы исполняли не для собственного блага, но по благодати Божьей и в послушании Ему. Вот почему так важно, чтобы человек, который утверждает, что он знает Бога, не только делал подарки, но и был способен к другим добрым делам», - сказал митрополит Лука.

Архиерей отметил, что духовная связь человека с Творцом проявляется по-разному.

«Связь с Богом зависит от чистоты сердца. Каждый из нас постоянно находится во власти плотских желаний и ощущений. Лишь единицы могут испытать в своей душе ту радость, которую даёт человеку ощущение Царствия Божьего. Отзвуки этой радости могут чувствовать те, кто искренне покаялся на исповеди. Все устали жить в атмосфере лжи. Человеку не свойственно жить среди обмана, потому-то он и требует правды. Ему хочется жить по правде, но по правде человеческой», - пояснил он

Правда есть только у Бога, напомнил иерарх УПЦ.

«Если человечество начало бы жить по правде Божьей, а не по собственной, которая мало чем отличается от выгоды, всё в жизни изменилось бы к лучшему. Сегодня много бед обрушилось на голову человека. Но разве Бог виноват в этом? Бог хочет видеть нас счастливыми, а взамен просит лишь исполнение Его воли. Вот только человек, к сожалению, по-прежнему делает всё наперекор, потому что не имеет ни сил, ни терпения, ни воли бороться со своими страстями», - сказал митрополит Лука.

В завершении владыка пожелал сил и терпения исправляться и очищать свои сердца. «Не только говорить, что знаем Бога, но и своими делами подтверждать это», - заключил он.