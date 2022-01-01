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История человечества движется к своей финальной точке, однако, как долго продлится этот процесс, знает только Господь.

Фото: Митрополит Антоний (Паканич) / Фейсбук

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт «Православная жизнь», об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

«Признаки конца света искали и многие последующие поколения христиан, часто сознательно или несознательно подтасовывая пророчества под события своего времени, нагнетая предапокалиптическую атмосферу. Признаки есть и сегодня. Но их достаточно было и раньше. История человечества движется к своей финальной точке, это очевидно. Но как долго продлится этот процесс, нам не дано знать. Даже Ангелы не знают, только Отец», - отметил митрополит Антоний.

Митрополит Антоний напомнил, что первые христиане, в их числе апостолы, считали, что Второе пришествие Христа Спасителя они застанут при жизни.

«Апостолы и ближайший круг действительно узрели рай еще при жизни: лицезрели Воскресшего Христа от Воскресения до Вознесения. Где Господь, там рай. Где нет Его, там воистину ад», - объяснил владыка.

Митрополит Антоний подчеркнул, что «нет ни единого дня в истории человечества, чтобы христиане не свидетельствовали о своей вере ценой жизни».

«Звучит вопрос: до каких пор Небо будет это терпеть? Дело в том, что Божественная логика и логика людская – это, мягко говоря, разные вещи. То, что кажется ужасным и неприемлемым здесь, сквозь призму вечности входит в премудрый Божественный план о человеке. Господь, имея безграничную власть и неисчерпаемые возможности, умер страшной смертью, в том числе и за самого отъявленного негодяя, который родится спустя века, - отметил архиерей. - Человек не всё может и должен понять: Господь дает каждому только то, что нужно для спасения. Надо смириться с этим фактом и не требовать больше».

Владыка подчеркнул, что «остается просить Господа дать нам такую веру, чтобы те, кого любим, жили вечно, чтобы всё в жизни всегда побеждалось любовью».
ForUm

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