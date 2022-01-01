Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что телефонный разговор с президентом США Джо Байденом запланирован на это воскресенье, 2 января.

Как пишет Слово и Дело, об этом Зеленский сообщил в своем Twitter.

«Как мы и договорились с нашим стратегическим партнером - США, ничего об Украине без Украины. Запланировали в воскресенье очередные переговоры с Джо Байденом», - написал он.

Зеленский добавил, что стороны планируют скоординировать совместные действия «ради мира в Украине и безопасности в Европе».

Напомним, ранее в Белом доме сообщили, Байден позвонит Зеленскому 2 января. Американский президент намерен подтвердить поддержку суверенитета Украины.

А 30 декабря, Байден созванивался с президентом РФ Владимиром Путиным. Перед этим Байден и Путин переговорили в начале декабря. Среди прочего, обсуждался вопрос и ситуации в Украине и агрессии России.