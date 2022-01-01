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Народный артист Украины Павел Зибров, который снова готовится к свадьбе, поделился действенными советами, как избавиться от похмелья после веселых гуляний. Своим лайфхаком он поделился за кулисами концерта-награждения лучших хитов года "Музыкальная платформа", пишет Showdream.org.

На концерте артист Павел Зибров вместе с Glova & ManIn зажжет с хитом "Є BASS". Певец признается: несмотря на традиционное празднование Нового года для артистов на сцене, семейные посиделки никто не отменял. А чем в их семье привыкли угощаться?

"Мені здається, у нас все традиційно: Олів’є ріжемо, але з домашніми продуктами, навіть горошок зі свого городу, має бути ікра червона і чорна, а також смачна рибка. Все смачне! З’їмо, не з’їмо, але все має бути!" — комментирует Павел Зибров.

Кроме того, артист рассказал, какая простая штука постоянно спасает его от похмелья.

"Треба пити одну річ! Почав пити горілку – пий її. Не слід мішати. Це дійсно дієвий, перевірений спосіб", — отметил артист.
ForUm

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