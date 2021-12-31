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Верующие Украинской Православной Церкви смогут встретить Новый год молитвой и богослужением.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на «ФОМА в Украине»,  в кафедральных соборах епархий Украинской Православной Церкви в ночь с 31 декабря на 1 января будут совершены Божественные литургии.

Жители Киева могут встретить Новый год молитвой в Святой Успенской Киево-Печерской лавре. Ночное богослужение начнется в 23.45 в Трапезном храме в честь преподобных Антония и Феодосия Печерских. Совершение литургии в новогоднюю ночь является давней традицией обители. Появилась она около 25 лет назад, по благословению Блаженнейшего Митрополита Владимира.

В киевском Свято-Троицком Ионинском монастыре совершат Божественную литургию в ночь с 31 декабря на 1 января (начало ровно в 00.00) и храме в честь святителя Спиридона Тримифунтского (просп. Леся Курбаса, 7-Д) - начало в 23.30 31 декабря, после литургии будет отслужен новогодний благодарственный молебен.

В Свято-Успенской Почаевской лавре в новогоднюю ночь продолжатся торжества в день памяти преподобного Амфилохия Почаевского. Ежегодно они начинаются в 11.00 31 декабря Крестным ходом, во время которого из Пещерного храма переносят в Преображенский собор раку с мощами святого. В тот же день в 16.00 начинается вечернее богослужение. В сам день памяти преподобного совершается две Божественные литургии: начало первой в 00.00, второй - в 9.00. После поздней Литургии вновь состоится Крестный ход с мощами святого Амфилохия - их вернут в Пещерный храм, где мощи всегда почивают.

В Херсоне новогодняя Литургия состоится в Свято-Духовом кафедральном соборе. Начнётся она в 23.00. После богослужения состоится новогодний молебен.

В Запорожье в Свято-Покровском архиерейском соборе богослужение начнётся в 23.30, его возглавит митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука. Одновременно — также в 23.30 — начнётся Литургия в Спасо-Преображенском кафедральном соборе Житомира.

Ровно в полночь начнётся архиерейская Литургия в Свято-Троицком Браиловском монастыре на Виннитчине и на Георгиевском подворье Свято-Никольского Городокского монастыря в Ровно.

Богослужения в новогоднюю ночь также состоятся в ряде храмов и монастырей на Буковине. В частности, в Введенском монастыре в Черновцах, в Банченской Вознесенской обители, Крещатицком Иоанно-Богословском монастыре.

 
ForUm

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