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В Винницкой епархии Украинской Православной Церкви начали сбор гуманитарной помощи для беженцев, которые проживают в Святогорской лавре.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Винницкой епархии, сбор помощи проводит епархиальный Отдел благотворительности во главе с диаконом Георгием Толчевым.

«С первых дней войны Лавра стала принимать тысячи беженцев - это люди, которые потеряли свой кров над головой, немощные старики, мамы с детками. Сейчас число беженцев составляет 300 человек и ровно столько же насельников Лавры и скитов. Из-за войны число паломников сократилось почти на 100%, это привело к лишению обители финансовой поддержки», - поделились в епархии.

Тем не менее, все беженцы «находились и находятся в тепле, они накормлены, обуты и одеты».

«Давайте все вместе поможем одному из уделов Богородицы - нашей любимой Святогорской Лавре, владыке Арсению и братии содержать беженцев», - обратился обратился глава епархиального отдела.

Желающие могут передать овощи, фрукты, сахар, соль, муку, зерно, масло, консервацию (в стекле), средства гигиены и бытовую химию. Продукты принимают храмы города Винницы: Крестовоздвиженская церковь (р-н Вишенка), храм в честь святителя Луки Крымского (возле онкобольницы), Свято-Пантелеимоновская церковь (р-н Тяжилов).

Также сбор можно материально поддержать по реквизитам.

Всего за минувшие годы Винницкая епархия перевезла в обитель около 500 тонн гуманитарной помощи от верующих из разных регионов.

 

 
ForUm

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