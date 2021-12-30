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Кризисы и проблемы –временные явления жизни, а Бог и Его Жизнь вечны.

Фото: Правмир

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом митрополит Лука (Коваленко) написал в своем Телеграм-канале.

«По традиции в конце тех или иных временных отрезков принято подводить итоги. Вот и нам нужно в канун Нового года задуматься о том, как прошел этот год. Не напрасно ли мы прожили это время? Что мы приобрели для своей души, а что потеряли? Конечно же, будет неправильно, если кто-то скажет своей душе: «Молодец, ты на славу потрудилась! Тещу научилась терпеть, политиков перестала ругать, в храм чаще ходить» и т.п. Если человек стал видеть себя лучше, краше, духовнее, то это лишь говорит о том, что он находится в самообольщении», - отметил митрополит Лука.

Владыка объяснил, что прогресс в духовной жизни определяется тем, что человек постепенно обретает духовное зрение, которое позволяет ему лучше видеть собственные грехи.

«Но как же объективно узнать есть ли у меня прогресс в духовной жизни или нет? На самом деле это вещь самоочевидная, и проявляется она прежде всего в изменении жизненных приоритетов и ценностей.  Те из моих читателей, которые переживали серьезный кризис, связанный с угрозой жизни или потерей очень близких людей, знают, что в такой период радикально меняется отношение ко всему происходящему. То, что раньше казалось важным, теряет свое значение, а на первое место выходит то, на что раньше даже не обращали внимание. Покаяние – это изменение модуса существования нашей души», - подчеркнул архиерей.

Владыка напомнил, что излишне погружаясь в суету, человек отдаляет себя от Бога.

«Если для нас главное в жизни – это Сам Христос, то мы стоим на правильном пути. Прошедший год показал нам, что дьявол прилагает максимум усилий для того, чтобы отколоть от Церкви как можно больше людей.  Используя инструменты политики и средства массовой информации, он разделял людей по национальным, языковым, религиозным, а потом еще и по медицинским проблемам. Можно предположить, что в наступающем году таких сит для просеивания верующих появится еще больше. И дальше от Церкви будут отпадать люди, для которых свое мнение и своя точка зрения на те или иные проблемы современности будут важнее Евангельского Христа, в Котором нет и не может быть никаких разделений и разногласий», - сказал митрополит Лука.

Архиерей пожелал «учиться смотреть на все текущие события с точки зрения Вечности, «чтобы ненароком не променять свое богоподобие на чечевичную похлебку сиюминутных и преходящих интересов».

 
ForUm

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