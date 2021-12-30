также в разделеРелигия
В УПЦ объяснили, как вести себя на дороге, если впереди идет похоронная процессия 5
Митрополит УПЦ рассказал, кто является настоящим старцем 15
Священник УПЦ и врачи рассказали о последствиях аборта 12
Синод РПЦ принял в состав Московского Патриархата 102 священнослужителя из восьми стран Африки 8
В Сербской Церкви считают, что патриарх Варфоломей идет вопреки православной традиции 9
В столичном Десятинном монастыре верующие УПЦ отметили память киевского подвижника Иоанна Босого 6
Епископ УПЦ объяснил, почему в храме может стать плохо 13
В УПЦ назвали 5 главных событий года в жизни Церкви 12
В УПЦ рассказали, можно ли молиться в неканоническом храме 15
В РПЦ заявили, что епископат Поместных Церквей не согласен с признанием ПЦУ 29
На Виннитчине УПЦ объединила православных медиков 15
На Волыни освятили престол в храме УПЦ 7
На Черниговщине архиерей и верующие УПЦ стали донорами крови 8
Священник УПЦ рассказал, почему Бог посылает болезни хорошим людям 18
Семья священника УПЦ просит помощи для лечения матушки 9
Митрополит УПЦ рассказал, почему полученные знания не важны без веры 9
Управделами УПЦ объяснил, что поможет преодолеть страх и тревогу 27
На Виннитчине УПЦ проводит конкурс колядок 13

В Дубровице Ровенской области священнослужители Украинской Православной Церкви совершили чин отпевания военнослужащего 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады, младшего сержанта Руслана Янковского, погибшего в Луганске.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Полесской епархии, Руслан погиб еще в августе 2014-го во время обороны Луганского аэропорта, но все годы считался пропавшим без вести. У покойного осталась мать и сестра.

Чин похорон совершил благочинный Дубровицкого благочиния в Иулианиевском храме города Дубровица протоиерей Николай Иванычко и духовенство епархии.

В надгробном слове протоиерей Николай Иванычко процитировал слова митрополита Анатолия, в частности, сказав: «Церковь вместе с родными оплакивает смерть воина и молится за бессмертие его души»

Похоронен Руслан Янковский на кладбище города Дубровица, Полесье.

Митрополит Полесский и Сарненский Анатолий и духовенство епархии выражают соболезнования матери, сестре и близким погибшего воина.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

7
Теги