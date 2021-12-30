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Президент США Джо Байден планирует в четверг, 30 декабря, провести телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, передает телеканал CNN со ссылкой на представителя Совета национальной безопасности Белого дома Эмили Хорн.

По словам Хорн, Байден намерен «обсудить ряд вопросов, в том числе предстоящее дипломатическое взаимодействие с Россией», сообщает Интерфакс.

«Байден планирует предварительно обсудить запланированные на 10 января двусторонние переговоры между США и Россией. Также речь пойдет о контактах России с НАТО и с ОБСЕ, которые должны состояться 12 и 13 января», - также передает CNN.

При этом телеканал утверждает со ссылкой на представителя администрации США, что разговор предложил президент РФ и Байден принял эту идею.

Как отмечается, телефонный разговор намечен на 15:30 по местному времени (23:30 по Москве).

В понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что российско-американские переговоры по гарантиям безопасности пройдут сразу после новогодних каникул.

В свою очередь представитель Совета национальной безопасности США сообщил журналистам на условиях анонимности, что как ожидается, 10 января состоятся переговоры американских и российских представителей по контролю над вооружениями и украинской проблеме.  
ForUm

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