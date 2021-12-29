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В Киеве в Десятинном монастыре верующие Украинской Православной Церкви почтили память известного старца Иоанна Босого.

Фото: desyatynniy.com

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Десятинного монастыря, торжественное богослужение возглавил наместник обители епископ Макаровский Гедеон.

За богослужением духовенство и верующие молились о прекращении эпидемии коронавируса и о врачах, которые ведут борьбу за жизнь и здоровье больных.

После литургии, по примеру блаженного Иоанна, который принимал и кормил около 200 человек в день, по благословению епископа Гедеона, сестричество Десятинного монастыря организовало общую трапезу для прихожан и паломников.

Накануне было совершено всенощное бдение, за которым был отслужен акафист святому Иоанну.

***Иоанн Босой Киевский (в миру Иван Расторгуев) – юродивый, прозорливый старец середины XIX века. Родился в Рязанской губернии 11 сентября 1800 г. Покинув дом, Иоанн странствовал по монастырям. Он всегда ходил босым.

В Киеве странник стал прихожанином Десятинного храма. Там на средства состоятельных людей организовал приют для калек, нищих, бездомных. Подвижник принимал и кормил около 200 человек в день. Ему помогал его друг и «духовное чадо» - Дамиан, будущий основатель скита в Феофании (прп. Вонифатий, прославлен в лике святых в 2011 г.)

Иоанн Босой умер 29 декабря 1849 года в возрасте почти 50 лет. Святой носил тяжелые вериги, с которыми и был похоронен.

Верующие знают множество случаев исцелений и благодатной помощи по молитвам подвижника при его земной жизни и по смерти.

Прославление блаженного Иоанна Босого состоялось 29 декабря 2015 года в Десятинном монастыре Рождества Пресвятой Богородицы Киева. Божественную литургию с чином прославления совершил Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий.
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