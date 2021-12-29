также в разделеРелигия
В УПЦ назвали 5 главных событий года в жизни Церкви
В УПЦ рассказали, можно ли молиться в неканоническом храме 7
В РПЦ заявили, что епископат Поместных Церквей не согласен с признанием ПЦУ 8
На Виннитчине УПЦ объединила православных медиков 12
На Волыни освятили престол в храме УПЦ 6
Священник УПЦ рассказал, почему Бог посылает болезни хорошим людям 17
Семья священника УПЦ просит помощи для лечения матушки 8
Митрополит УПЦ рассказал, почему полученные знания не важны без веры 9
Управделами УПЦ объяснил, что поможет преодолеть страх и тревогу 26
На Виннитчине УПЦ проводит конкурс колядок 13
В УПЦ установили День молитвы за сирот 27
Митрополит УПЦ напомнил о важности единства в Церкви 9
Укрпочта выпустила марку с афонским старцем из Закарпатья 37
Управделами УПЦ напомнил о сути новогодних праздников 33
В 2021 в УПЦ построили 22 новых храма вместо захваченных ПЦУ 11
УПЦ в 2021-м году в цифрах: количество приходов, священников, монахов 12
Предстоятель УПЦ в 2021 году возглавил более 200 богослужений и канонизацию 7 святых 12
Священный Синод УПЦ подвел итоги 2021 года 21

На Черниговщине духовенство и верующие Украинской Православной Церкви сдали кровь для болеющих детей и взрослых.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Нежинской епархии, по благословению митрополита Нежинского и Прилукского Климента благотворительную акцию УПЦ в пункте сбора донорской крови Прилук возглавил епископ Феодосий.

Духовенство и верующие Прилукского благочиния вместе с викарием Нежинской епархии УПЦ епископом Феодосием сдали кровь для болеющих детей и взрослых.

Участие в акции приняло также духовенство и верующие 1-го Прилукского благочиния.

Всего в этот день 21 человек от Нежинской епархии УПЦ стал донором.

Кровь, которую они сдали, будет использована для лечения болеющих детей и взрослых в горбольнице Прилук.

Как сообщалось ранее, в Нежине митрополит Климент и священники Украинской Православной Церкви сдали кровь для больных детей и взрослых.

В пункт сбора донорской крови пришли 35 священников и прихожан во главе с митрополитом Нежинским и Прилукским Климентом. По словам архиерея, таким способом проявляется христианская любовь к больным людям.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
1543 грн.
7
Теги