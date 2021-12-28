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Жене священника Житомирской епархии Украинской Православной Церкви 28-летняя Дарина Худякова борется с прогрессирующим заболеванием и очень нуждается в молитвенной и финансовой поддержке.

Как сообщает Центр информации УПЦ, матушке Дарине диагностировали псориатическую артропатию - прогрессирующее системное воспалительное заболевание, при котором поражаются суставы и окружающие ткани. При отсутствии адекватного лечения заболевание приводит к серьезным осложнениям и инвалидизации.

Семья воспитывает двух маленьких детей, старшему из которых 3 года, а младшему – 3 месяца, и не располагает необходимыми для лечения средствами.

После рождения первого ребенка болезнь матушки обострилась, а в сентябре 2021 года ей назначили IІІ группу инвалидности.

Все это время семья самостоятельно боролась за здоровье матушки, но лечение не дало нужных результатов.

Врачи предложили другую терапию с применением иммунодепрессанта.

В связи с перенесенными в последние месяцы ковидом, бронхитом, пневмонией, матушке пришлось начинать курс лечения заново.

Ежемесячно на препарат нужно 10 200 гривен, полный курс лечения составляет 6-8 месяцев.

Семья сельского священника, которая воспитывает двух маленьких сыновей – трехлетнего Иоанна и трехмесячного Артемия, такими средствами не располагает, и впервые обращается за помощью ко всем неравнодушным.

Помочь матушке Дарине можно, перечислив средства по реквизитам, указанным здесь.

 
ForUm

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