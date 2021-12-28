Винницкая епархия Украинской Православной Церкви проводит конкурс к Рождеству Христовому.
Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии, на конкурс колядок приглашаются участники без возрастных ограничений.
Желающие принять участие должны записать на видео свое исполнение любой христианской колядки и отправить записанное видео.
Конкурс продлится с 27 декабря по 5 января.
Видео победителей будут размещены на YouTube-канале Винницкой епархии и официальной странице Facebook.
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