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Винницкая епархия Украинской Православной Церкви проводит конкурс к Рождеству Христовому.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии, на конкурс колядок приглашаются участники без возрастных ограничений.

Желающие принять участие должны записать на видео свое исполнение любой христианской колядки и отправить записанное видео.

Конкурс продлится с 27 декабря по 5 января.

Видео победителей будут размещены на YouTube-канале Винницкой епархии и официальной странице Facebook.
ForUm

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