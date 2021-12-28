также в разделеРелигия
Управделами УПЦ объяснил, что поможет преодолеть страх и тревогу 7
На Виннитчине УПЦ проводит конкурс колядок 7
Митрополит УПЦ напомнил о важности единства в Церкви 9
Укрпочта выпустила марку с афонским старцем из Закарпатья 9
Управделами УПЦ напомнил о сути новогодних праздников 32
В 2021 в УПЦ построили 22 новых храма вместо захваченных ПЦУ 10
УПЦ в 2021-м году в цифрах: количество приходов, священников, монахов 12
Предстоятель УПЦ в 2021 году возглавил более 200 богослужений и канонизацию 7 святых 12
Священный Синод УПЦ подвел итоги 2021 года 21
УПЦ в 2021 году передала 30 млн гривен для помощи нуждающимся 37
В Ровно пройдет благотворительный концерт священника УПЦ Александра Клименко 11
В УПЦ рассказали, как относиться к суевериям 9
Священник УПЦ объяснил, как простить, если обида не проходит 12
Митрополит УПЦ объяснил, почему в общении с Богом не может быть формальностей 21
На Полтавщине и Черкащине освятили новые храмы УПЦ 8
Предстоятель УПЦ рассказал, почему важно жить по Божьим заповедям 10
Священник УПЦ рассказал, каким должен быть пищевой пост 10
На Житомирщине, Ровенщине и Днепропетровщине освятили новые храмы УПЦ 11

Украинская Православная Церковь ежегодно 30 сентября будет усиленно молиться за детей-сирот, воспитателей детдомов и взрослых, усыновивших сирот.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, такое решение было принято на заседании Священного Синода Украинской Православной Церкви.

Во всех храмах в этот день будут звучать особые молитвенные прошения о даровании лишённым родительской любви детям душевного мира, о том, чтобы они вели жизнь в целомудрии и благочестии. Молиться Церковь будет и об укреплении всех тех, кто заботится и помогает детям-сиротам, в том числе их приёмных родителях. 

 Прошения будут вознесены дважды, на мирной (в начале Литургии) и сугубой (после чтения Евангелия) ектениях.

 Также Синод утвердил особую молитву, которую также будут читать в этот день. 

Ознакомиться с текстами молитв можно здесь.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

7
Теги