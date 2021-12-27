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В 2021 году в Украинской Православной Церкви построено 22 храма вместо захваченных представителями ПЦУ. Из них 18 уже освящены.

Фото: news.church.ua

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом говорится в отчете управляющего делами УПЦ митрополита Антония (Паканича), который был озвучен во время итогового заседания Священного Синода Украинской Православной Церкви.

«Положительным стало понижение количества рейдерских захватов храмов УПЦ. В этом году Юридическим отделом УПЦ зафиксировано 7 таких случаев. Но при этом также зафиксировано 20 случаев ограблений и 4 акта вандализма. За отчетный период в некоторых регионах имели место антиконституционные заявления местных представителей власти с призывом не посещать богослужения в храмах Украинской Православной Церкви, а также пикетирование против строительства храмов в тех местностях, где храмы УПЦ были захвачены», - отмечается в отчете управделами УПЦ.

В документе также указано, что 11 ноября Комитет по правам человека ООН принял знаковое и резонансное решение в пользу УПЦ, в котором признал факты нарушений прав УПЦ, и в императивной форме обратился к государству Украины с требованием обеспечить расследование дел по заявлениям верующих УПЦ и защитить храмы от увлечений, насилия и актов вандализма. Решение позволяет в дальнейшем развивать правозащитную работу в более глубоком формате.

В направлении судебной защиты от рейдерского захвата храмов УПЦ важно определение правовой позиции по защите в контексте решения Большой Палаты Верховного Суда (постановление от 6 апреля 2021 года по делу №910/10011/19). Это постановление вносит ясность в вопрос юрисдикции подобных судебных споров.

Также продолжается судебное обжалование Приказа Министерства культуры Украины №37 от 25.01.2019 по установлению перечня религиозных организаций (объединений), подпадающих под действие так называемого закона о переименовании. Также в Конституционном Суде Украины продолжается рассмотрение конституционного представления №1-13/2019 (374/19) по названию религиозных организаций. Важность этого заключается в ликвидации искусственного политизированного механизма блокирования деятельности Украинской Православной Церкви.

В отчете подчеркивается, что вопрос регистрации  религиозных организаций УПЦ, к сожалению, продолжает оставаться закрытым.

Как сообщалось ранее, в Украинской Православной Церкви констатировали увеличение количества приходов, священников и монахов в 2021 году.

Согласно предоставленным данным, в Украинской Православной Церкви за уходящий год возросло количество приходов и насчитывается 12 381 религиозных общин, что на 7 больше, чем в прошлом году - 12 374.

Также увеличилось общее количество священнослужителей – до 12 513, что на 57 больше, чем в 2020 году.
ForUm

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