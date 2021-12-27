также в разделеРелигия
Митрополит УПЦ объяснил, почему в общении с Богом не может быть формальностей 2
Предстоятель УПЦ рассказал, почему важно жить по Божьим заповедям 10
Священник УПЦ рассказал, каким должен быть пищевой пост 10
На Житомирщине, Ровенщине и Днепропетровщине освятили новые храмы УПЦ 10
Митрополит Онуфрий рассказал, как правильно обращаться к Богу 30
Врач-священник УПЦ объяснил, почему людям посылаются болезни 19
Большинство украинцев против переноса Рождества на 25 декабря 15
В УПЦ прощаются с директором фестиваля «Покров» священником Александром Акуловым 63
Верующие УПЦ сегодня празднуют день памяти святителя и чудотворца Спиридона 18
Предстоятель УПЦ расскажет, как правильно обращаться к Богу 8
Управделами УПЦ рассказал, как научиться быть счастливым 9
Капелланы УПЦ передали гуманитарную помощь военным в зоне ООС и детям-сиротам 9
В Одессе верующие УПЦ отмечают день памяти преподобного Кукши 12
В УПЦ рассказали, чем отличается смирение от человекоугодия 7
УПЦ собирает средства на подарки для детей-сирот из интернатов на Востоке Украины 7
Митрополит УПЦ считает, что уход патриарха Варфоломея особо не изменит ситуацию в Украине 20
Патриарх Кирилл рассказал, как привести к Богу подростков 25
Во Львове УПЦ помогает семейным парам обрести счастье в супружестве 10

На Полтавщине в селе Поповка освятили новый храм Украинской Православной Церкви в честь святителя и чудотворца Николая.

Фото: Полтавская епархия

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на pravoslavie.poltava.ua, чин освящения совершил митрополит Полтавский и Миргородский Филипп.

После освящения в новом храме была совершена Божественная литургия.

Митрополит Филипп поздравил всех с праздником и отметил благотворителей храма церковными наградами.

На Черкащине в селе Баштечки митрополит Уманский и Звенигородский Пантелеимон совершил великое освящение Свято-Димитриевского храма.

Владыка наградил благотворителей, которые помогали в строительстве и подготовке храма орденами и грамотами УПЦ.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

6
Теги