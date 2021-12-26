Только тот человек, который живет по Божественным Законам, идет в Царство Божие.

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Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом сказал Предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Онуфрий в проповеди

Объясняя содержание евангельской притчи о званных на пир (Лк. 14:16-24), Предстоятель подчеркнул, что каждый призван быть участником Божьей трапезы.

Однако только тот человек, как заметил Блаженнейший, который живет по Божественным Законам, идет в Царство Божие.

«Но если человек не отдает чести Богу, не выполняет Священные Законы, ведущие его в Царство Божие, то он отказывается быть участником трапезы вечной жизни», – добавил он.

Архипастырь напомнил, что Господь помогает и укрепляет на этом пути Святыми Таинствами Церкви. «Это укрепление дается через церковные таинства Крещения, Миропомазания, Соборования, и особенно Евхаристии. Таинство Евхаристии – это малая жертва. Каждый раз Господь снова страдает и преломляет Свое Тело ради нашего спасения», – сказал он.

Поэтому, как подчеркнул Блаженнейший, нужно как можно чаще приходить в церковь, чтобы «быть участниками этой Божественной трапезы».

Он добавил, что иногда человек просто физически не может молиться за богослужением в храме, но чаще всего лукавые помыслы заставляют его не идти в церковь, человек прикрывается занятостью, усталостью и другими вещами.

«Если человек живет на земле в любви - любит Бога и ближнего, живет в терпении, проявляет милосердие, старается молиться и поститься, делать добрые дела, ходить в храм, то он идет по пути к священной Божьей трапезе. А если человек ненавидит ближнего, убивает ближнего, отнимает что-то у него, крадет и злословит, то он не идет по этому пути, он сознательно отказывается быть участником Вечной трапезы», - пояснил владыка.

В завершении Предстоятель подчеркнул, что нужно заставлять себя жить по заповедям Христовым и ходить в храм Божий.

«Пусть каждый старается прилагать усилия, чтобы идти по благочестивому пути, ведущему человека к той священной трапезе, которую Господь приготовил людям в будущей жизни», - заключил Митрополит Онуфрий.