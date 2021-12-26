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Национальный банк Украины опубликовал график работы системы электронных платежей (СЭП) и банковской системы Украины в конце 2021 года, а также на 2022 год.

Как пишет Хвиля, об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Так, 30 декабря СЭП будет работать до 24:00, а Депозитарий НБУ, валютный рынок и другие системы – в обычном режиме.

31 декабря до 13:00 через СЭП можно будет проводить платежи только между банками, подчиненными одному юрлицу. Кроме того, будут доступны платежи от участников СЭП в ГБУ и Госказначейскую службу, а также платежи от НБУ и Госказначества в адрес участников СЭП. Валютный рынок в канун нового года будет работать с учетом особенностей графика работы СЭП.

1 января 2022 года банковский день в СЭП начинается в 9:00, однако платежи будут проведены датой 4 января 2022 года.

1-3 января 2022 года участники СЭП самостоятельно принимают решение о дате начала работы в системе. Датой проведения переводов, осуществленных в этот период, также будет 4 января. Депозитарий НБУ работать не будет, а банки будут принимать самостоятельные решения о проведении безналичных валютных операций. Наличный валютный рынок будет работать в обычном режиме.

В обычном режиме СЭП и банковская система будут работать с 4 по 6 января.

7-9 января 2022 года межбанковские переводы через СЭП будут проводиться датой банковского дня 10 января 2022 года.

В период новогодне-рождественских праздников банки обязаны обеспечить бесперебойную работу банкоматов и подкреплять их для обслуживания клиентов.

В 2022 году дни работы банковской системы Украины будут несколько раз переноситься:

  • С понедельника 7 марта - на субботу 12 марта;
  • С понедельника 27 июня - на субботу 2 июля.

Межбанковские переводы через СЭП проводятся:

  • 12 марта 2022 года - датой банковского дня 12 марта 2022 года;
  • 2 июля 2022 года - датой банковского дня 2 июля 2022 года;
  • 5-8 марта 2022 года - датой банковского дня 9 марта 2022 года;
  • 25-28 июня 2022 года - датой банковского дня 29 июня 2022 года.
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