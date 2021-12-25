Защита бывшего Президента Петра Порошенко допускает возможность рассмотрения судом ходатайства о его аресте тайно. С юридической точки зрения это абсолютный абсурд, поскольку это нарушает закон, Конституцию и нормы Уголовного процессуального кодекса.

Суд может арестовать Петра Порошенко тайно. Как пишет ASPI, об этом его адвокаты сообщили на брифинге, накануне. Адвокат Петра Порошенко Илья Новиков отметил, что им пока не известно, принял ли суд какое-либо решение, касаемо ареста Порошенко, они ориентируются на информацию в СМИ.

"Конечно, с юридической точки зрения это абсолютный абсурд, поскольку это нарушает закон, Конституцию, нормы Уголовного процессуального кодекса, который регулирует порядок совершения таких действия в отношении народного депутата, поскольку в таком случае следственный судья обязан преждевременно сообщать народному депутату о рассмотрении таких ходатайств", - сказал адвокат Игорь Головань.

Он отметил, что информация по решению о задержании Порошенко может быть правдивой.

"В полной мере ожидаемая ситуация, что такое ходатайство об аресте, если оно действительно было подано, они будут пытаться создать такие условия, чтобы оно было рассмотрено тайно, чтобы обществу и нам, адвокатам, Порошенко, было сообщено об этом уже по факту", - сказал Новиков.