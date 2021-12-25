также в разделеПолитика
Лидеры стран ЕС предъявили Зеленскому претензии за запрет телеканалов и репрессии против Медведчука - это серьезный сигнал для всего руководства Украины, - Лозовский
НАПК приглашает Анну Скороход для предоставления объяснений 12
Мережко: США представят Украину на переговорах с Россией 14
Зеленский рассказал о важности привлечения США к процессу мирного урегулирования на Донбассе 28
Скільки законів Зеленський «забув» підписати за два роки і повернути в парламент 24
СМИ: "Рождественский побег" Петра Порошенко нанес невосполнимый ущерб его репутации 124
В ОРДО усомнились в приверженности Киева перемирию из-за противоречивых заявлений руководства ВСУ 23
Зеленский: СБУ перестала быть кошмаром для бизнеса и стала кошмаром для предателей и сепаратистов 19
Зубченко: Шольц, Макрон и Столтенберг жестко потребовали от Зеленского прекратить репрессии против СМИ и выпустить Медведчука из-под домашнего ареста 43
Кацман: Медведчук, в отличие от Порошенко, получив подозрение, пошел по всем «кругам ада» судопроизводства и проходит их успешно 19
МИД РФ заявил о 10 тыс. западных военных инструкторов в Украине 14
Меньше половины украинцев обвиняют Януковича в потере Крыма 15
Зеленский рассказал об успехах «Большого строительства» 67
СБУ не открывала дело против ездившего к Лукашенко нардепа 10
Депутат Евгений Шевченко: СБУ выдумала мне дело по госизмене 27
Столтенберг – Путину: НАТО никогда не давал обещаний не расширяться 28
Столтенберг призвал Путина использовать праздники для отвода войск от Украины 12
В МИД ответили Путину: Украина стремится исключительно к миру 60

Защита бывшего Президента Петра Порошенко допускает возможность рассмотрения судом ходатайства о его аресте тайно. С юридической точки зрения это абсолютный абсурд, поскольку это нарушает закон, Конституцию и нормы Уголовного процессуального кодекса.

Суд может арестовать Петра Порошенко тайно. Как пишет ASPI, об этом его адвокаты сообщили на брифинге, накануне. Адвокат Петра Порошенко Илья Новиков отметил, что им пока не известно, принял ли суд какое-либо решение, касаемо ареста Порошенко, они ориентируются на информацию в СМИ.

"Конечно, с юридической точки зрения это абсолютный абсурд, поскольку это нарушает закон, Конституцию, нормы Уголовного процессуального кодекса, который регулирует порядок совершения таких действия в отношении народного депутата, поскольку в таком случае следственный судья обязан преждевременно сообщать народному депутату о рассмотрении таких ходатайств", - сказал адвокат Игорь Головань.

Он отметил, что информация по решению о задержании Порошенко может быть правдивой.

"В полной мере ожидаемая ситуация, что такое ходатайство об аресте, если оно действительно было подано, они будут пытаться создать такие условия, чтобы оно было рассмотрено тайно, чтобы обществу и нам, адвокатам, Порошенко, было сообщено об этом уже по факту", - сказал Новиков.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

11
Теги