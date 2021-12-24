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Для человека смиренного центром является Сам Бог, а для человекоугодника на первом месте будет всегда кто-то, кроме Бога.

pravlife.org

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на портал «Православная жизнь», об этом рассказал преподаватель Киевской духовной академии Андрей Музольф.

«Смирение и человекоугодие – это кардинально разные вещи. Святой апостол Павел пишет: «Если бы я и поныне угождал людям, то не был бы рабом Христовым» (Гал. 1:10). На первый взгляд, смиренный человек и человекоугодник, быть может, не отличаются друг от друга и кажутся очень похожими. Но это только на первый взгляд. На самом же деле центры жизни у таких людей находятся в совершенно различных плоскостях», – сказал Андрей Музольф.

По его словам, если для человека смиренного центром является Сам Бог, то для человекоугодника на первом месте будет всегда кто-то, кроме Бога. 

«Верующий человек – человек смиренный, потому что осознает свое бессилие и неспособность ко спасению. Он понимает, что спасение как освобождение от рабства греху – это не его заслуга, но дар Божий. Причем дар, который не заслужили и никогда бы не смогли заслужить. Человекоугодник же, наоборот, не обращает внимания на Бога. Бога для него, по сути, не существует, а есть только человек, чьего благоволения он и ищет», – пояснил преподаватель КДАиС.

Он приводит слова святого праведного Алексея Мечева, который советует: «Не заботься о том, чтобы уважали и любили тебя люди века сего, но о том, чтобы угодить Господу Богу и чтобы совесть твоя не обличала тебя во грехах».

«Человекоугодие – это, по сути, болезненная зависимость от человеческого мнения. Когда человек начинает думать не об угождении Богу, а об угождении людям, по большому счету он перестает быть христианином. Именно поэтому, что бы человек ни делал, конечной целью всех его начинаний должен быть только Христос. А если делаем что-то с тем, чтобы понравиться людям, это никогда не принесет нам никакой пользы», - подытожил Андрей Музольф.
ForUm

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