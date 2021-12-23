Общественная организация, действующая на территории Бориспольской епархии УПЦ, обращается с просьбой о помощи в проведении благотворительной акции для детей с инвалидностью.
Как сообщает Центр информации УПЦ, объединение инвалидов просит поддержать праздничную акцию для подопечных к Рождественским праздникам.
«Просим поддержать наших деток. На учете состоит 118 детей, инвалидов-детства и 42 ребенка, у которых родители - люди с ограниченными возможностями. Каждому с них нужно понимание и внимание. Многие сейчас находятся в больницах и нуждаются в особой поддержке. Людям с инвалидностью всегда было не легко, а сейчас очень тяжело - кроме всех жизненных проблем прибавился локдаун и карантин. Будем благодарны за любую помощь!», - обратилась руководитель организации Наталья Хоменко.
Подопечным нужны продукты, моющие средства, деньги, постельные принадлежности, памперсы, пелёнки, средства личной гигиены, принадлежности для рукоделия.
Поддержать акцию можно здесь.
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