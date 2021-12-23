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Украинская Православная Церковь поддержала Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций в борьбе с домашним насилием.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на vrciro.org.ua, Совет Церквей выпустил коллективное обращение в защиту семей от домашнего насилия.

От Украинской Православной Церкви участие в записи обращения принял митрополит Луганский и Алчевский Пантелеймон, глава Синодального отдела по делам семьи.

«В Украине существует проблема домашнего насилия, которая касается как светских, так и верующих семей. Насилие – это не только побои, но и унижение, пассивная агрессия, финансовые ограничения, сексуальные притязания и другие формы пренебрежения к достоинству человека.

Такое поведение не имеет ничего общего с семьей и браком, задуманным Богом, ведь в основе семейных отношений должна быть любовь, взаимоуважение, доверие и принятие для каждого члена семьи», - отмечается в заявлении.

 

Совет Церквей призвал к своевременной реакции общества на семейное насилие.

«Молчание только усугубляет ситуацию. Грех насилия теряет силу, когда освещается и признается. Зло нужно называть злом. Без этого невозможно покаяние и лечение отношений. Пострадавшие от домашнего насилия могут смело обращаться за помощью к своему священнику или религиозной общине, родственникам или друзьям, или в полицию. Своевременная реакция на домашнее насилие – это не атака на семью, а способ минимизировать негативные последствия для обоих супругов, а также для их детей», - подчеркнули религиозные лидеры.

Церкви и религиозные организации заявили о готовности помогать жертвам домашнего насилия.

«Церкви и религиозные организации готовы протянуть руку помощи каждой семье, страдающей от этой беды: как пострадавшим от насилия, так и совершающим. В наших общинах, в том числе религиозных, должна формироваться здоровая культура невосприятия поведения, попирающего Богом данное достоинство человека, его ценность и уникальность. Мы хотим сделать все для того, чтобы наши семьи, наши церковные общины были оазисами любви. А любовь будет лучшим предотвращением распространения насилия в современном мире», - подытожили в Совете Церквей.
ForUm

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