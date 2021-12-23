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Эмир Дубая и премьер-министр Объединенных Арабских Эмиратов Мохаммед аль-Мактум должен выплатить своей бывшей жене принцессе Хайи бинт аль-Хусейн 554 миллиона фунтов стерлингов (734 миллиона долларов). Такое решение было принято судом в Лондоне. СМИ называют сумму крупнейшей компенсацией в истории, передает Радио Свобода.

В заявлении шейха говорится, что он всегда заботился об обеспечении своих детей. Адвокаты принцессы от комментариев отказались, пишет Al Jazeera.

Принцессе Хайи 47 лет. Она единокровная сестра короля Иордании. В 2004 году она вышла замуж за Мохаммеда и стала шестой женой. Эмиру 72 года. В браке родились двое детей – девочка и мальчик. В 2019 году принцесса сбежала с ними в Великобританию. Тогда же стало известно о связи Хайи с женатым охранником-британцем. СМИ писали, что принцесса заплатила около семи миллионов фунтов стерлингов сотрудникам своей охраны, чтобы роман остался тайным, но скрыть информацию не удалось.

Шейх подал иск в суд с требованием возвращения детей в Дубай.

Принцесса не добивалась от экс-супруга денег на содержание, но требовала уплатить расходы на детей, пожизненную охрану и компенсировать оставшиеся в ОАЭ стоимость одежды и украшений. Сумма требований оценивалась почти в полтора миллиарда фунтов.

Предыдущий рекорд выплат по решению британского суда в процессе развода принадлежал российскому миллиардеру Фархаду Ахмедову. Он должен выплатить своей жене 450 миллионов фунтов.
ForUm

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