также в разделеРелигия
В РПЦ считают, что визит Папы Римского в Украину маловероятен в условиях дискриминации верующих УПЦ 11
В Святогорской лавре УПЦ проведет конференцию, посвященную истории обители 7
Митрополит Антоний рассказал, как преодолеть суету 25
Священник УПЦ объяснил, какие иконы должны быть в доме 9
В Черкасской области при монастыре УПЦ открыли первую в Украине сестринскую пожарную команду 17
Патриарх Кирилл напомнил, что вакцинация – личный выбор человека 8
Ректор Киевских духовных школ объяснил, почему УПЦ празднует Рождество 7 января 10
На Полтавщине УПЦ передала помощь детям-сиротам и нуждающимся 13
В РПЦ напомнили, что вакцинация должна быть добровольной 9
На Ровенщине злоумышленники повредили замки на храме УПЦ 7
В УПЦ рассказали о работе приюта для жертв домашнего насилия при одесском монастыре 37
На Харьковщине освятили новый храм УПЦ 11
В Сербской Церкви считают, что верующие УПЦ выстоят перед вызовами времени 22
Украинские ученые и богословы приняли участие в международном форуме, посвященном молитве в восточно-христианской традиции 18
В УПЦ сняли фильм о жизни и подвиге преподобного Кукши Одесского 10
Суд обязал расследовать перерегистрацию общин УПЦ в Винницкой области 11
На Волыни в храме УПЦ встретят икону с Афона 13
В УПЦ рассказали, как поститься находясь в больнице 10

В Винницкой области появится новый храм Украинской Православной Церкви в честь преподобного Сергия Радонежского.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Тульчинской епархии, 22 декабря епископ Сергий совершил чин освящения закладного камня под строительство храма в Тартаке.

Новую церковь будет строить местная Свято-Пантелеимоновская община УПЦ, которая сейчас собирается на богослужения в молитвенном доме. Владыка Сергий совершил закладку камня и освящение креста на месте будущего храма в честь преподобного Сергия Радонежского.

По завершении богослужения владыка Сергий провел собрание духовенства Чечельницкого округа.

 

 

 

 

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

7
Теги