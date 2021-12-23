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В службу 102 поступило сообщение, что в библиотеке им. Шварцмана по ул. Сретенской 4/13 в Киеве в нерабочее время собрались граждане для распития алкоголя.

Оказалось, что в алкоточку библиотеку еврейской литературы превратила ее заведующая Татьяна Бабушкина.

Собрались в учреждении заведующие детскими библиотеками Шевченковского района – детской библиотеки №9 Тамара Захарченко, детской библиотеки им. Костецкого Лина Никонова, библиотеки им. Тараса Шевченко Наталья Гребельник, библиотек №135 и 101 госпожи Галушка и Бочкалова.  Библиотеку им. Ивана Котляревского представляла заведующая Татьяна Головач.

Также на «мероприятии» было представлено руководство Центральной библиотечной системы Шевченковского района – заместителей директора по библиотечной работе Наталии Шепель и по развитию и модернизации библиотечных процессов Елены Урванцевой. А «методическая» поддержка была организована  заведующей отделом организационно-методической работы Мариной Божко.

На момент публикации нам не удалось связаться с и.о. руководителя Управления культуры района Аллой Бриедис, под чьим непосредственным руководством библиотечное дело Киева понемногу становится алкозависимым.
ForUm

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