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Людям дарованы Евангельские истины, в них указан единственно верный путь к изменению жизни.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт «Православная жизнь», об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

«Нам дарован совершенный камертон - евангельские слова, в которых звучит правда, указан верный путь. Следует соизмерять всё в нашей жизни с лучшей в мире навигацией. И никто тогда не потеряется и не собьется с пути», - отметил митрополит Антоний.

По словам владыки, в современном мире невежество возводится в ранг нормы, эталона.

«Миром правят лицемерие и богопротивление. Складывается впечатление, что главная задача внушить людям адекватным, что они – неадекватны. Большинство, к сожалению, склонно уступить и согласиться, став полностью управляемым. Люди не желают остановиться и задуматься. Легче не думать, а глотать то, что уже разжевали. Порог критического мышления отодвигается за недопустимые доселе «красные флажки». Уменьшается пространство для маневра, исключается возможность осмотреться, одуматься, проанализировать, посмотреть со стороны. Здравомыслие загоняют в угол как что-то неприличное», - подчеркнул митрополит Антоний.

Он напомнил, что «признак нашего времени - сумасшедшая гонка, постоянная смена картинки, поток информации, люди ничего не успевают прочувствовать и понять, не слышат друг друга» и «воистину наивен тот, кто полагает, что он хозяин своей жизни. Хозяин жизни Тот, Кто дал жизнь - Отец наш и Творец».

 
ForUm

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