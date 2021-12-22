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На Полтавщине Украинская Православная Церковь и волонтеры передали благотворительную помощь детям-сиротам, пациентам больниц и реабилитационных центров, пожилым людям и семьям, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Полтавской епархии, накануне праздника святого Николая благотворительности и социального служения Полтавской епархии провел благотворительную акцию про продаже выпечки «Николайчика купи - больным детям помоги», а также «Стань помощником Святого Николая», где собирали подарки и пожертвования от неравнодушных прихожан. В этом году подарки состояли из сладостей, фруктов, одежды, развивающих игр, игрушек, канцтоваров, средств гигиены, лекарств.

Подарки передали в местные детское отделение психиатрической больницы и онкогематологическое отделение детской клинической больницы, центр социально-психологической реабилитации детей, центр реабилитации детей-аутистов, дом престарелых, центр реабилитации детей с нарушением опорно-двигательного аппарата, интернат для детей с нарушением слуха. Также помощь получили семьи, оказавшиеся в сложных жизненных обстоятельствах.

Волонтеры Центра «Благо» провели благотворительную ярмарку «Чужих детей не бывает», чтобы помочь маленькой полтавчанке Любочке Рябико преодолеть страшную болезнь – нейробластому (злокачественную опухоль). А сестры Полтавского Крестовоздвиженского монастыря во главе с настоятельницей игуменьей Мастридией и иереем Георгием Шепидой пришли с подарками в детский дом семейного типа.

«Благодаря проведенным акциям, а также пожертвованиям неравнодушных людей удалось закупить и собрать все необходимое, чтобы порадовать большое количество нуждающихся и, что не менее важно, объединить людей вокруг добра», - отметили в Полтавской епархии.

 

 

 
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