Приближаются долгожданные «длинные» выходные, в течение которых у вас будет сразу несколько поводов порадовать своих близких и вторую половинку подарками. Несмотря на то, что многие из нас ждут носки, гель для бритья и конфеты, пусть в этом году подарки будут одинаково приятным, но более неожиданными.

Вкусные подарки

Тренд этого года – большие наборы вкусностей, которые откроют изысканный мир высокой кухни и деликатесной кулинарии. Берете корзину и складываете в нее любимые продукты человека, которому вы готовите подарок, добавляя традиционно элитные позиции вроде вяленого мяса, красной рыбы, благородного сыра, орехов, шоколада и бутылочки хорошего вина. Знаете, что человек любит итальянскую или французскую кухню – добавьте в набор оливковое масло, пармезан, оливки.

Взрослые подарки

Хотите разнообразить отношения и добавить в них «перчинки», не впадая в крайности? Новый год и правильный подарок – это отличный первый шаг. Посетите секс шоп и выберите то, что подходит вашим отношениям. Это может быть набор масел для массажа, красивое белье, ароматические свечи. Как бонус – такие подарки могут укрепить семью и открыть новые грани отношений.

Персонифицированные подарки

Хорошо, если подарок не просто качественный и полезный, но и уникальный, чтобы такого же предмета не было ни у кого больше. Тривиальный пример персонифицированного подарка – это футболка или кружка, на которую вы нанесете уникальное изображение, надпись, фото или свое пожелание. Более оригинальные подарки – кожные аксессуары, держатель для денег, портмоне, кошелек с фактурным клеймом или изделия с гравировкой вроде часов и браслетов. Тренд сезона – уникальные глянцевые журналы, выпуск которых посвящен конкретному человеку, которому вы их дарите.

Технологичные подарки

Смартфон или умные часы – это популярный тип подарков, но удивить им кого-то по-настоящему довольно сложно. Используйте другой подход, выбирая технологичные, но не такие ожидаемые подарки – квадрокоптер, умную колонку, необычный будильник, пусть даже портативную приставку «а ля Денди из 90-х» или левитирующий горшок для цветов.

Итог

На самом деле, идей для подарков даже не сотни, а тысячи. И многие из них настолько необычные, что вы даже не знали об их существовании. К счастью, найдутся и поставщики таких подарков – десятки интернет-магазинов, которые доставят нужный подарок даже в новогодней суете.